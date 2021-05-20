Microsoft прекращает поддержку Internet Explorer

Американская корпорация Microsoft полностью прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer до 15 июня 2022 года, следует из пресс-релиза компании.

Названы самые популярные браузеры

Акцент будет сделан на браузер Edge, в который встроен «режим Internet Explorer», позволяющий получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на основе Internet Explorer.

Microsoft называет Edge единственным браузером, который поддерживает современные и устаревшие версии веб-страниц.

Самым популярным онлайн-браузером в мире стал Google Chrome. Его используют больше половины пользователей сети - на долю «Хрома» приходится 67,09 процента. Такие данные содержатся в аналитическом отчете компании Statcounter.

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