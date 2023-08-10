Microsoft перестанет продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября

В обращении отмечается, что американская компания больше не может принимать платежи в виде перевода на местный банковский счет для оплаты услуг Microsoft в РФ.

«В связи с этим, направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация ... настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», - говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Корпорация указала, что активные на 30 сентября подписки продолжат действовать в течение их оставшегося срока.

Ранее Microsoft объявила о прекращении выпуска обновлений для операционной системы Windows 10, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

