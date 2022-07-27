Michelin потерял €202 млн из-за приостановки работы в России
Французская компания по производству шин Michelin списала 202 миллиона евро из-за приостановки своей деятельности на территории России. Об этом компания сообщила 26 июля в опубликованном отчете за первое полугодие. Согласно отчету, чистая прибыль компании резко упала с 1,03 миллиарда евро в 2021 году до 843 миллионов евро.
С целью компенсации убытков из-за растущей инфляции, а также влияния западных санкций в отношении России, компания увеличила стоимость своей продукции. Повышение цен стимулировало прибыль, увеличив ее на 1,4 миллиарда евро за первую половину 2022 года, что покроет большие затраты компании на сырье и логистику.
Шинопроизводительная компания Michelin приостановила деятельность на российском рынке 15 марта в связи с военной операцией в Украине. Ожидается, что управление операциями будете передано новому предприятию под местным управлением до конца 2022 года.
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