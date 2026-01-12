Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России

Mercedes-Benz, объявивший об уходе с российского рынка в 2022 году, зарегистрировал товарный знак в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно материалам ведомства, заявка на регистрацию была подана в сентябре, после чего Роспатент принял положительное решение. Регистрация позволяет компании осуществлять в России производство и продажу автомобилей, а также реализацию автозапчастей, отмечает RT.