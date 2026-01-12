Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
Mercedes-Benz, объявивший об уходе с российского рынка в 2022 году, зарегистрировал товарный знак в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
Согласно материалам ведомства, заявка на регистрацию была подана в сентябре, после чего Роспатент принял положительное решение. Регистрация позволяет компании осуществлять в России производство и продажу автомобилей, а также реализацию автозапчастей, отмечает RT.
При этом в открытых документах не уточняется, означает ли регистрация товарного знака планы по фактическому возвращению компании на российский рынок.
Mercedes-Benz Group AG, ранее известная как Daimler AG, является одним из крупнейших мировых автоконцернов и ведет свою историю с конца XIX века. О решении прекратить деятельность в России компания объявила после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».
