МегаФон передаст башенные активы независимому оператору
В России будет создан ведущий независимый игрок на рынке башенной инфраструктуры. Он появится в результате сделки между МегаФоном и Kismet Capital Group. Компания будет создана на основе активов «Первой башенной компании» мобильного оператора – 17 тысяч башен и опорных конструкций – и башенного оператора «Вертикаль» – более 5 тысяч объектов. Объединенная компания станет ведущим независимым игроком с общим портфелем более 22 тысяч башен.
В рамках сделки «Первая башенная компания» была оценена в более чем 94 миллиарда рублей. В результате сделки, которую планируется закрыть до конца года, МегаФон получит в объединенной компании долю 25%.
Сделка будет профинансирована за счёт собственных средств Kismet Capital Group, а также финансирования от Сбербанка. По итогам сделки Kismet станет мажоритарным акционером объединенной компании, получит 5 из 7 мест в совете директоров объединенной компании, а также будет отвечать за операционное управление бизнесом.
«Мы рады объявить об этой сделке. МегаФон сможет сконцентрироваться на развитии основного бизнеса, при этом сохранит долю в объединенной компании с большим потенциалом роста, включая размещение на публичном рынке. Управление компанией возьмет на себя сильная команда из менеджмента Вертикали и ПБК. Мы верим, что их опыт и экспертиза обеспечат успешное развитие бизнеса», – заявил председатель совета директоров МегаФона Иван Стрешинский.
В свою очередь, генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан подчеркнул, что идея создания ведущего независимого башенного оператора – правильная и рыночная.
«Вместе с ключевыми мировыми компаниями отрасли мы признаем, что собственная пассивная инфраструктура не является конкурентным преимуществом сотового оператора. Вместо того, чтобы развивать по одиночке этот по сути отдельный бизнес, телеком-операторы должны сфокусироваться на качестве самой связи и оборудовании для ее предоставления. А также на клиентском сервисе, отдав в руки профессиональных управленцев вопросы возведения опорных конструкций, аренды земли и контрактов по поддержанию их бесперебойной работы», – отметил Помбухчан.
Ранее сообщалось, что в сентябре завершилось формирование крупного телеком-холдинга Digital Holding – совместного предприятия МегаФона, ЮэСэМ Телекома (подразделение холдинга USM) и партнеров из Узбекистана. Стороны подписали заключительный пакет документов по созданию СП, которое будет заниматься расширением доступа и повышением качества услуг телекоммуникаций в Узбекистане.
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