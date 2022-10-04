МегаФон и Yota объединят розничные сети

Проект по объединению торговых сетей МегаФон и Yota завершится до конца 2023 года, он сможет повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%. Об этом сообщила пресс-служба МегаФона.

Отмечается, что в обновленных салонах абоненты МегаФона и Yota смогут получить консультацию и подключить SIM-карту, перейти к оператору с сохранением номера, подключить цифровые продукты, а также приобрести смартфоны, планшеты, роутеры, устройства для «умного дома», товары для путешествий и гаджеты для детей.

Как рассказал операционный директор МегаФона Олег Телюков, абоненты Yota смогут подключить услуги и получить консультацию в любом салоне во всех регионах, где присутствует МегаФон. По его словам, аудитория у МегаФона и Yota разная, однако ее потребности в части сервиса и приобретения электроники одинаковы. Телюков также отметил, что у МегаФона эффективная розничная сеть, которая развивается с помощью аналитики big data, в ней выстроена результативная цепочка дистрибуции.

Объединение торговых сетей позволит уменьшить расходы в их развитие и предоставить абонентам максимальные возможности в сфере клиентского сервиса.

Так, проект включает в себя открытие новых салонов, а также объединение уже действующих. Первые три кобрендинговых салона уже открыты в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске.

