Медиаменеджер Иксанов: СМИ помогают российскому бизнесу в условиях санкций Запада
Средства массовой информации играют важную роль в условиях санкционного давления на российский бизнес: СМИ формируют здоровое информационное пространство, что позволяет поддерживать и развивать международное сотрудничество, заявил гендиректор медиахолдинга News Media Максим Иксанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«В данной ситуации компании нуждаются в максимальном содействии и поддержке со стороны СМИ. Мы создаем информационное поле вокруг бизнеса, подсвечиваем важность его деятельности, что помогает продвигать экспортно-ориентированные компании на внешние рынки», - отметил медиаменеджер.
Журналисты, в частности, подсвечивают все деловые и дипломатические поездки по теме внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также помогают представителям бизнеса разобраться в информационной повестке и найти нужные решения.
Иксанов со своей стороны привел в пример проект холдинга - цикл документальных фильмов «Новый мир» об Индии, Сербии, Бразилии, Беларуси, Китае и ЮАР. Эти страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией и информационной подсветке того, что связывает их с российским бизнесом.
ПМЭФ продлится до 8 июня. На форум приехали представители более 100 стран. Ключевой тезис форума в этом году — «Основа многополярности – формирование новых центров роста».
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