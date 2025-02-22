СМИ: Западные бренды потеряли около $14 миллиардов после ухода из РФ
Западные бренды, ушедшие с российского рынка, потеряли 13,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовые отчеты компаний.
Уточняется, что British American Tobacco затратила 1,15 миллиарда долларов на передачу российского бизнеса, а компания McDonald's потратила на это 1,2 миллиарда долларов.
По данным агентства, заметные потери понесла и датская компания Carslberg. Согласно отчетности, за 2022-2024 годы было потрачено 7,6 миллиарда долларов.
При этом компания Bosch, к примеру, оценила для себя финансовые потери в 290 миллионов долларов. Чистый убыток российской Uniqlo составил 158,36 миллиона долларов.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в случае возвращения иностранных компаний в Россию требования к ним будут принимать с учетом интересов отечественного бизнеса и потребителей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru