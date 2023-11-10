Массовое производство УАЗ с мотором Евро-5 запустят в 2024 году
Компания «Соллерс» в 2024 году начнет массовое производство автомобилей УАЗ с мотором Евро-5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя.
В компании отметили, что авто Евро-5 пока массово не выпускаются.
«Идет процесс сертификации автомобилей Евро-5 с новыми блоками управления двигателями. Массовое производство таких машин начнется в следующем году в полном соответствии с требованиями технического регулирования», — указали в «Соллерс».
Производитель подчеркнул, что УАЗ полностью справляется с выполнением всех госзаказов, а также ежемесячно отгружает машины в розницу в соответствии с заявками от дилеров.
Ранее УАЗ запустил онлайн-продажи авто по заводским ценам, напоминает Ura.ru.
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