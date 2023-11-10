Массовое производство УАЗ с мотором Евро-5 запустят в 2024 году

В компании отметили, что авто Евро-5 пока массово не выпускаются.

«Идет процесс сертификации автомобилей Евро-5 с новыми блоками управления двигателями. Массовое производство таких машин начнется в следующем году в полном соответствии с требованиями технического регулирования», — указали в «Соллерс».

Производитель подчеркнул, что УАЗ полностью справляется с выполнением всех госзаказов, а также ежемесячно отгружает машины в розницу в соответствии с заявками от дилеров.

Ранее УАЗ запустил онлайн-продажи авто по заводским ценам, напоминает Ura.ru.

