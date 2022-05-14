Маск проверит подлинность сотни аккаунтов в Twitter

Бизнесмен Илон Маск заявил о намерении проверить 100 учетных записей в социальной сети Twitter, чтобы выявить среди них фальшивые.

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Ранее американский предприниматель, который собирался купить компанию Twitter, сообщил о приостановке сделки. По словам Маска, он ожидает подтверждений оценок, согласно которым «спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей».

Миллиардер на своей странице в Twitter написал, что его команда «проведет выборочную проверку 100 подписчиков [официальной страницы] Twitter». В случайную выборку не попадет первая тысяча подписчиков аккаунта соцсети, далее будет выбран каждый десятый.

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ТЕГИ:TwitterСоциальная СетьИлон Маск
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