Маск снимет с Трампа запрет на пользование Twitter

Илон Маск заявил во вторник, что отменит запрет на пользование Twitter для бывшего президента Дональда Трампа после завершения сделки по покупке соцсети. Об этом сообщает CNBC.

«Постоянные запреты должны быть чрезвычайно редкими и действительно зарезервированы для учетных записей, которые являются ботами или мошенниками, спам-аккаунтами... Я думаю, что было неправильно запрещать Дональда Трампа", - приводит слова предпринимателя CNBC.

Twitter навсегда запретил Трампу пользование платформой в январе 2021 года после нападения его сторонников на Капитолий. Компания заявила, что приняла решение после беспорядков 6 января "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». В то время у Трампа было более 80 миллионов подписчиков на платформе.









