Маск снимет с Трампа запрет на пользование Twitter
Илон Маск заявил во вторник, что отменит запрет на пользование Twitter для бывшего президента Дональда Трампа после завершения сделки по покупке соцсети. Об этом сообщает CNBC.
«Постоянные запреты должны быть чрезвычайно редкими и действительно зарезервированы для учетных записей, которые являются ботами или мошенниками, спам-аккаунтами... Я думаю, что было неправильно запрещать Дональда Трампа", - приводит слова предпринимателя CNBC.
Twitter навсегда запретил Трампу пользование платформой в январе 2021 года после нападения его сторонников на Капитолий. Компания заявила, что приняла решение после беспорядков 6 января "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». В то время у Трампа было более 80 миллионов подписчиков на платформе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 531 / сут.
Умерли
377 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 014 / сут.
- Источник: атака на остров Змеиный была совершена по совету британских консультантов
- СМИ: Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
- Путин назначил врио глав пяти регионов
- Казахстан и Турция подписали соглашения на $1 млрд
- Около 150 человек эвакуировали из здания в Екатеринбурге из-за пожара
- В ВОЗ заявили о росте числа заражений COVID в 50 странах
- СМИ назвали возможных будущих губернаторов Саратовской и Рязанской областей
- Деградация и кризис. Ученый рассказал о последствиях отказа Германии от российских энергоносителей
- Украина объявила о прекращении транзита газа из РФ в Европу через станцию «Сохрановка»
- Белорусский Генштаб заявил о развёртывании сил спецопераций на южном направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru