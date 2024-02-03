Маск: Отзыв Tesla предполагает замену нескольких пикселей на экране
Отзыв автомобилей компании Tesla предполагает замену пикселей на экране, при этом неполадки могут быть устранены дистанционно. Об этом заявил глава Tesla Илон Маск.
Накануне американское Национальное управление безопасности движения на трассах (NHTSA) сообщило об отзыве свыше 2 млн автомобилей производителя, выпущенных с 2012 года. Такие меры приняли из-за слишком маленького шрифта в предупреждающих сообщениях на приборной панели, что может затруднить прочтение и привести к ДТП, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Этот "отзыв" — это же буквально изменить несколько пикселей на экране в рамках обновления по беспроводной связи», — написал Маск в соцсети X.
Миллиардер отметил, что по устаревшему стандарту каждые несколько недель «отзывают» телефоны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru