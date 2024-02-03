Маск: Отзыв Tesla предполагает замену нескольких пикселей на экране

Накануне американское Национальное управление безопасности движения на трассах (NHTSA) сообщило об отзыве свыше 2 млн автомобилей производителя, выпущенных с 2012 года. Такие меры приняли из-за слишком маленького шрифта в предупреждающих сообщениях на приборной панели, что может затруднить прочтение и привести к ДТП, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Этот "отзыв" — это же буквально изменить несколько пикселей на экране в рамках обновления по беспроводной связи», — написал Маск в соцсети X.

Миллиардер отметил, что по устаревшему стандарту каждые несколько недель «отзывают» телефоны.

