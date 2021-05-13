Биткоин упал на 17% на фоне заявления Маска

Курс биткоина существенно снизился после высказываний основателя Tesla Илона Маска о том, что компания не будет продавать автомобили за криптовалюту. По данным биржи Binance, биткоин дешевел на 17,37% до 46,9 тысячи долларов.

Илон Маск заявил, что для майнинга биткоина стали использовать ископаемое топливо, которое вредит экологической обстановке, сообщает РЕН ТВ. В связи с этим компания решила приостановить продажу автомобилей за криптовалюту.