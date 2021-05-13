Биткоин упал на 17% на фоне заявления Маска

Курс биткоина существенно снизился после высказываний основателя Tesla Илона Маска о том, что компания не будет продавать автомобили за криптовалюту. По данным биржи Binance, биткоин дешевел на 17,37% до 46,9 тысячи долларов.

Илон Маск заявил, что для майнинга биткоина стали использовать ископаемое топливо, которое вредит экологической обстановке, сообщает РЕН ТВ. В связи с этим компания решила приостановить продажу автомобилей за криптовалюту.

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Маск отметил, что Tesla не будет продавать и свои запасы валюты, пока она не станет производиться экологичными методами, сообщает ТК «360». Глава компании подчеркнул, что Tesla не может позволить себе вредить окружающей среде, пишет Газета.ру.

Курсы других криптовалют тоже упали. Ethereum подешевел на 7%, Binance Coin — на 11%, курс Dogecoin снизился на 14%, а XRP — на 13%.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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