Домен Wildberries перешел к совместной с Russ компании РВБ
Wildberries передала свой домен ООО «РВБ», совместному предприятию с Russ. Это партнерство было зарегистрировано 4 июля, следует из данных сервиса Whois+.
Wildberries владеет 65% долей в компании, а оставшиеся 35% принадлежат владельцу ООО «Русс Аутдор».
Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подтвердил смену владельца домена в беседе с РИА Новости.
В середине июня Wildberries анонсировал объединение с оператором наружной рекламы Russ для создания новой цифровой торговой платформы. Гендиректором назначен Роберт Мирзоян из Russ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru