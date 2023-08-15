Мантуров: Выпуск авто на бывшем заводе Volkswagen могут начать до конца года
Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге могут запустить до конца текущего года. Об этом заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума «Армия-2023».
«Думаю, что до конца года это может произойти», — цитирует РИА Новости зампреда правительства.
Ранее автоконцерн Volkswagen продал свои российские активы компании «Арт-Финанс» (структура дилера «Авилон») без возможности обратного выкупа, напоминает RT. Сделка была завершена в мае. Минпромторг обещал оказать всестороннюю поддержку новому владельцу активов Volkswagen в Калуге для оперативного возобновления работы завода, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru