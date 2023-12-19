Мантуров: Власти одобрили сделку по продаже завода Hyundai в Петербурге

По его словам, в настоящее время южнокорейский автопроизводитель и российская компания «Арт-Финанс» уточняют параметры сделки, а также обсуждают опцион на обратный выкуп.

«Рассчитываем, что решения будут финализированы в ближайшее время», - указал Мантуров, напомнив, что Hyundai пообещала продолжить гарантийное и сервисное обслуживание своих автомобилей в РФ.

Ранее замглавы Минпромторга России Альберт Каримов заявил, что немецкий автоконцерн Volkswagen продал свой российский бизнес компании «Арт-Финанс» без опциона на обратный выкуп, сообщает RT.

