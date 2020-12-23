Макс собирался продать Tesla главе Apple
23 декабря 202011:02
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что предлагал главе компании Apple Тиму Куку купить у него Tesla.
Предложение было сделано несколько лет назад, когда компания переживала трудности. Однако Кук тогда не проявил интереса к покупке актива и встречаться не захотел, передает ТАСС.
Маск напомнил, что происходило это во время работы над электромобилями Model 3. Тогда Tesla стоила одну десятую её сегодняшней стоимости, отмечает news.ru.
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23 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru