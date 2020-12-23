Макс собирался продать Tesla главе Apple

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что предлагал главе компании Apple Тиму Куку купить у него Tesla.

Предложение было сделано несколько лет назад, когда компания переживала трудности. Однако Кук тогда не проявил интереса к покупке актива и встречаться не захотел, передает ТАСС.

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Маск напомнил, что происходило это во время работы над электромобилями Model 3. Тогда Tesla стоила одну десятую её сегодняшней стоимости, отмечает news.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:AppleИлон Маск
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