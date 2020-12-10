Илон Маск поздравил команду SpaceX после неожиданного взрыва ракеты

Космический корабль Starship, разработанный компанией SpaceX, взорвался в ходе очередных испытаний в техасской деревне Бока-Чика. Основатель компании Илон Маск прокомментировал инцидент в Twitter и поздравил разработчиков проекта.

Предприниматель хорошо отозвался о начальном этапе тестов и отметил, что Starship произвел взлет до заданной высоты и спускался по плану. Кроме того, испытатели смогли получить «все необходимые данные», – подчеркнул Маск.

Рогозин назвал корабли SpaceX гламурными аналогами «Союзов»

Разрушение корабля при посадке произошло из-за низкого давления в топливных баках при посадке, пояснил основатель SpaceX.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Photo by Isaac Watson/NASA
ТЕГИ:РакетаКосмосИлон Маск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры