Илон Маск поздравил команду SpaceX после неожиданного взрыва ракеты
Космический корабль Starship, разработанный компанией SpaceX, взорвался в ходе очередных испытаний в техасской деревне Бока-Чика. Основатель компании Илон Маск прокомментировал инцидент в Twitter и поздравил разработчиков проекта.
#SpaceX and #ElonMusk Simply mind blowing progress, this is stunning to watch, I know SN9 will be a success. Well done!!! 🤯🔥 pic.twitter.com/SoD3IclxVR— TeslaFruit (@TeslaFruit) December 9, 2020
Предприниматель хорошо отозвался о начальном этапе тестов и отметил, что Starship произвел взлет до заданной высоты и спускался по плану. Кроме того, испытатели смогли получить «все необходимые данные», – подчеркнул Маск.
Разрушение корабля при посадке произошло из-за низкого давления в топливных баках при посадке, пояснил основатель SpaceX.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- ЦБ оштрафовал Qiwi Bank за нарушения и ограничил его функционал
- Трубоукладчик «Северного потока — 2» приблизился к месту строительства
- Вступило в силу соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией
- На парковке возле подмосковного ТЦ мужчина повредил топором 12 автомобилей
- Привитые «Спутником V» сообщили об уровне антител после вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru