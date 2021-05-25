Mail.ru Group приобрела сервис облачного гейминга Playkey
Компания Mail.ru Group приобрела 100% долей пермского ООО «Игровые решения», которое разрабатывает сервис облачного гейминга Playkey, сообщил портал properm.ru.
Сервис Playkey запустился еще в 2013 году, но прибыль начал приносить только в 2020. До этого компания жила за счет инвестиций, ее ежемесячные убытки составляли 80-100 тысяч долларов. Основатель сервиса Егор Гурьев рассказал, что предложение о сделке было хорошим. Mail.ru Group полностью выкупит ООО «Игровые решения» к концу 2021 года.
Сервис облачного гейминга позволяет пользователям играть в любые видеоигры вне зависимости от характеристик компьютера. Игры запускаются на удаленных серверах, а пользователи платформы подключаются к ним с помощью интернета. Сейчас количество подключенных к сервису пользователей составляет более 1,5 миллиона человек, пишет ФАН.
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