Магазины «Светофор» в Курской области оштрафовали на 520 тысяч рублей

Роспотребнадзор сообщил о штрафах для магазинов сети «Светофор» в Курской области по итогам внеплановой проверки и контрольной закупки.

По данным ведомства, юрлицу ООО «Торгсервис 46» назначили штраф в 300 тысяч рублей, а руководство магазинов оштрафовали на 220 тысяч. Компании также выдали 11 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов «Светофор»

Под запрет попали 18 партий продукции общим весом 756 кг.

Среди нарушений инспекторы зафиксировали отсутствие маркировки и продажу просроченных товаров. Лабораторные испытания показали, что 22% проверенных образцов не соответствовали нормам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / РБК / Андрей Любимов
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