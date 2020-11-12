Московским ресторанам разрешат проведение новогодних корпоративов до 23.00

Московским ресторанам разрешат проводить новогодние корпоративные мероприятия с определенными ограничениями. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на первого замглавы аппарата мэра московского правительства Алексея Немерюка.

Отмечается, что мероприятия будут разрешены до 23 вечера. Также, по требованию Роспотребнадзора, на мероприятии не должно быть более 50 человек.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о прекращении работы мест общественного питания с 13 ноября по 15 января в период с 23 вечера до 6 утра.

