Московским ресторанам разрешат проведение новогодних корпоративов до 23.00
Московским ресторанам разрешат проводить новогодние корпоративные мероприятия с определенными ограничениями. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на первого замглавы аппарата мэра московского правительства Алексея Немерюка.
Отмечается, что мероприятия будут разрешены до 23 вечера. Также, по требованию Роспотребнадзора, на мероприятии не должно быть более 50 человек.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о прекращении работы мест общественного питания с 13 ноября по 15 января в период с 23 вечера до 6 утра.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- СМИ: Подозреваемому в госизмене сотруднику «Аэрофлота» приписали работу на британскую разведку
- Врач рассказал, когда инфицированные COVID-19 люди наиболее заразны
- Трамп продлил санкции США против Ирана
- Глава Минобороны Турции рассказал о роли страны в соглашении по Карабаху
- Мишустина обвинили в неэффективной поддержке бизнеса в пандемию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru