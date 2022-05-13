Лучшие практики Москвы по развитию конкуренции: итоги 2021 года
Цифровизация и поддержка бизнеса - столица делится опытом.
Конкуренция лежит в основе развития как самого общества, так и всех его институтов – городов, промышленности, технологий. Мегаполисы являются основой экономики, в них сосредоточены основные ресурсы – человеческие, финансовые, технологические, – именно поэтому городам важно поддерживать и стимулировать конкуренцию для дальнейшего роста и развития.
Соревновательность позволяет достигать высоких результатов как в глобальных масштабах, стимулируя развитие высоких технологий, инноваций и научных открытий, так и в рамках узких отраслей, помогая создавать широкий ассортимент товаров на полках магазинов, снижать цены на товары, улучшать качество услуг и влиять на уровень жизни жителей.
Как развивают конкуренцию в Москве
Измерением уровня конкуренции в Москве занимается Департамент по конкурентной политике. Результаты этой работы отражаются в Докладе о состоянии и развитии конкуренции на рынках товаров, работ и услуг города.
В документе содержится отчет о мероприятиях, проводившихся для поддержки предпринимателей и повышения уровня конкуренции в регионе. Среди них: предоставление субсидий и льгот, возмещение затрат на кредиты, проведение бизнес-миссий, профильных конкурсов и акселераторов, совершенствование процедур выдачи разрешений, лицензий и предоставления государственных услуг. Также в Докладе сообщается об успешных практиках столицы, которые развивают товарные рынки и повышают конкуренцию на них.
Сейчас оценка уровня конкуренции в столице ведется по 45 товарным рынкам. Все они затрагивают важнейшие для города отрасли – от социальных и образовательных до промышленности и сферы услуг, поэтому развитие конкуренции на них также является одной из приоритетных задач для Москвы.
Цифровые сервисы и новации
Среди наиболее значимых, реализованных городом мероприятий, можно выделить развитие электронных сервисов, в том числе обновление Портала поставщиков. В 2021 году на нем были запущены 20 новых цифровых опций, среди которых создание сайтов-визиток, чат между поставщиком и заказчиком в рамках прямой закупки, определение категории товара по изображению с применением технологий искусственного интеллекта.
Обновление и доработка функционала Портала, оптимизация и упрощение работы с системой закупок, обучающие вебинары для заказчиков и поставщиков позволили увеличить в 2021 году объем закупок до 84,2 миллиарда рублей, а общее число пользователей - на 44 тысячи. Сегодня на портале работают 250 тысяч поставщиков со всей страны.
Для поддержки предпринимателей в сфере новых технологий в Москве реализуется программа проведения пилотных тестирований инновационных решений. Она позволяет опробовать новые продукты и технологии на городских и коммерческих площадках с последующим отбором наиболее удачных решений и внедрением на предприятиях и в организациях столицы. По итогам прошлого года было запущено 160 пилотных тестирований, 130 из которых успешно завершились и лучшие были отобраны для применения.
Еще один спецпроект «Гайд по открытию – ФРАНШИЗА» помогает запустить бизнес по франшизе с поддержкой от города. Здесь представлены каталог известных франшиз, помещения от партнеров, в том числе акцептованные франчайзерами, обучающий практический видеокурс «Школа франчайзинга» и другие меры поддержки от Москвы. В 2021 году к спецпроекту обратились более 48 тысяч раз.
С 2020 года на платформе Московского инновационного кластера действует онлайн-сервис «Биржа контрактного производства». Сервис позволяет организовать выпуск продукции на заказ на мощностях независимого изготовителя, который обеспечивает полное соблюдение технологического цикла и контроль качества готовой продукции в соответствии с требованиями заказчика. С момента запуска сервиса на бирже аккредитованы 528 производителей из 55 регионов России. В 2021 году было заключено 339 сделок по 3 направлениям – механическая обработка, приборостроение и легкая промышленность. Общая сумма сделок превысила 165 миллионов рублей.
Еще одной значимой цифровой новацией стало применение автоматизированной системы мониторинга конкурентной среды в регионе. Для осуществления этой задачи был разработан цифровой сервис, который используется специалистами для аналитики, замера и визуализации в автоматическом режиме ключевых показателей уровня конкуренции на товарных рынках Москвы.
В 2021 году были реализованы модули мониторинга по 12 приоритетным товарным рынкам, включая сферу образования и здравоохранения, гостиничный бизнес и управление многоквартирными домами. Эта платформа позволяет расширить инструменты оценки ситуации на товарных рынках города, что крайне важно для оперативного и эффективного управления программами поддержки, внедрения новых мероприятий для расширения и развития конкуренции.
Поддержка бизнеса
Для предпринимателей созданы продукты по подбору городской недвижимости.
Онлайн-услуга на портале mbm.mos.ru позволяет подобрать помещение для бизнеса в столице под заданные критерии, например, желаемую площадь или округ. Ежедневно специалисты МБМ анализируют объекты городской недвижимости для аренды или продажи. Подборка подходящих вариантов с учётом запросов пользователя направляется на указанную электронную почту. За прошлый год к онлайн-услуге обратились более 3,3 тысячи раз.
Еще один проект помогает локализовать промышленные предприятия на территории города. Производственные помещения и земельные участки для инвесторов подбираются на Инвестиционном портале Москвы в реестре промышленных площадок. В 2021 году в Москве локализованы 17 промышленных предприятий с заявленным объемом инвестиций 3,6 млрд рублей. Там планируют создать 445 рабочих мест.
Некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере образования, просвещения, культуры, искусства и т.д., в том числе социально-ориентированным, предоставляются льготы на аренду помещений в виде специальной ставки в размере 3,5 тысячи рублей за квадратный метр. Для других некоммерческих организаций применяется корректирующий коэффициент в размере 0,3 от рыночной ставки арендной платы.
Все эти меры позволяют формировать конкурентную среду на рынках столицы, дают возможность устойчивого развития города, повышают качество предлагаемых товаров и услуг.
Имущественно-земельные торги
Важным инструментом, стимулирующим развитие конкуренции в Москве, является реализация городских помещений, зданий и земельных участков под ведение бизнеса на аукционах. Москва выставляет на торги недвижимость в разных районах города, и предприниматели могут выбрать наиболее подходящий по местоположению, площади и коммерческим целям объект. За 2021 год Москва реализовала на торгах свыше 11,6 тысячи объектов городской недвижимости. Это более чем в полтора раза превышает показатели 2020-го — тогда состоялось 7,1 тысячи торгов.
В рамках работы по снятию барьеров для участия в городских торгах и упрощению процедуры аукционов в ряд законодательных и правовых актов были внесены изменения.
Так, с декабря 2020 года при проведении земельно-имущественных торгов действуют новые условия, позволяющие заключать договоры купли-продажи объектов недвижимости с единственным участником. В результате нововведения в 2021 году подписали в 2 раза больше договоров, чем в 2020 году.
А с конца 2021 года процедура аренды земельных участков под ведение бизнеса перешла полностью в цифровой формат. Заключение договоров в электронном виде сокращает дистанцию и улучшает взаимодействие города с предпринимателями, экономит временные ресурсы инвесторов за счет возможности совершения сделки из любой точки, упрощает получение земельных участков под ведение и расширение бизнеса.
Информированность
Конкуренция пронизывает все сферы жизни города, помогает его улучшать и развивать. Правительство Москвы прикладывает значительные усилия для создания единых и прозрачных требований работы на товарных рынках города, формирования условий для появления новых предприятий, поддержки уже существующих бизнес-сообществ. При этом жители города могут оценить только конечный результат работы – чистые улицы, современный и общественный транспорт, удобные городские электронные сервисы, кафе и рестораны, большой выбор производителей и многое другое.
Чтобы рассказать москвичам о работе по развитию конкуренции с декабря прошлого года по июнь 2022 года по Арбатско-Покровской линии московского метрополитена курсирует тематический поезд «Сила конкуренции». 10 вагонов посвящены совершенствованию различных сфер жизни города, среди которых экономика, здравоохранение, промышленность, бизнес, культура, технологии и досуг.
Пассажиры поезда могут узнать, каким образом конкуренция улучшает экономическую и социальную ситуацию в Москве. Одной из особенностей тематического поезда, его конкурентным преимуществом, стала интерактивная квиз-игра из 40 вопросов, в ходе которой можно посоревноваться с друзьями, проверить и расширить свои знания о современной жизни столицы или истории Москвы, узнать больше о сервисах города. Вопросы квиза были обновлены 1 апреля.
По итогам всех проведённых мероприятий в 2021 году столица поднялась на 7 место в рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции, а две практики города — «Конкурс на соискание премий Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» и «Цифровая туристическая платформа» (RUSSPASS) — были выбраны Министерством экономического развития для рекомендации к внедрению во все регионы страны.
Подробный Доклад о состоянии и развитии конкуренции в Москве опубликован на официальном портале Мэра и Правительства Москвы и Инвестиционном портале города Москвы.
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