Лучшие практики Москвы по развитию конкуренции: итоги 2021 года

Как развивают конкуренцию в Москве

Измерением уровня конкуренции в Москве занимается Департамент по конкурентной политике. Результаты этой работы отражаются в Докладе о состоянии и развитии конкуренции на рынках товаров, работ и услуг города.

В документе содержится отчет о мероприятиях, проводившихся для поддержки предпринимателей и повышения уровня конкуренции в регионе. Среди них: предоставление субсидий и льгот, возмещение затрат на кредиты, проведение бизнес-миссий, профильных конкурсов и акселераторов, совершенствование процедур выдачи разрешений, лицензий и предоставления государственных услуг. Также в Докладе сообщается об успешных практиках столицы, которые развивают товарные рынки и повышают конкуренцию на них.

Сейчас оценка уровня конкуренции в столице ведется по 45 товарным рынкам. Все они затрагивают важнейшие для города отрасли – от социальных и образовательных до промышленности и сферы услуг, поэтому развитие конкуренции на них также является одной из приоритетных задач для Москвы.