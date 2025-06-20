По ее словам, с прошлого года осталось много непроданных китайских автомобилей.

«Доля продаж китайских брендов в общем объеме автопарка составила 51% по итогам пяти месяцев. Здесь есть большая затоваренность, осталось много прошлогодних машин. Если на начало года эта цифра была порядка 800 тысяч, то на сегодняшний день порядка 480 тысяч машин, которые пришли с прошлого года. Плюс очень много машин производства 2025 года. Если взять планы продаж всех наших китайских партнеров на этот год, то суммарно получается 1,6 млн автомобилей. Если мы сюда добавим 700 тысяч, получается 2,3 миллиона, а прогноз рынка на этот год - 1,1 миллион. Соотношение предложения и потребности рынка в два раза больше, чем необходимо. Вместе с тем многие китайские производители дают субсидии, в том числе поддерживают какие-то кредитные программы», - отметила гендиректор «Рольфа».

Виноградова также сообщила, что дилеры переориентируется с продаж автомобилей с пробегом на сервис.

«Из-за высокой ключевой ставки мы сокращаем объемы продаж автомобилей с пробегом и расширяем сервисное направление, которое не требует увеличения оборотного капитала. При этом есть тенденция к увеличению срока владения автомобилем. Если до 2022 года эта цифра была 6,9 лет, то сейчас - 7,3 года. В прошлом году мы запустили производство запчастей под собственным торговым брендом. Эти запчасти мы производим на премиальных заводах Китая, где в основном делаются запчасти всех стандартных европейских брендов, которые ушли с российского рынка. А также в России. Соответственно, мы предлагаем клиентам премиальные запчасти под брендом «РОСПАРТ», которые дешевле на 20% по сравнению с аналогами», - заключила собеседница НСН.

Экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев ранее заявил «Радиоточке НСН», что некоторые дилерские центры в России вынуждены закрываться из-за низких продаж, но это пока единичные случаи.

