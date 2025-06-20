«Лучшее время для покупок»: Падение авторынка на четверть «скинуло» цены
Производители и дилеры дают скидки, чтобы распродать прошлогодние машины, сказала в эфире НСН Светлана Виноградова, отметив, что предложение китайских авто в два раза выше спроса.
Продажи автомобилей в России с начала года упали на 26%, при этом на рынке появились запчасти на замену ушедшим из страны брендам, заявила генеральный директор автодилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова в интервью спецкору НСН на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Рынок за пять месяцев упал на 26%. К сожалению, я думаю, что эта тенденция продолжится. Большинство автомобилей продается в кредит. Высокая ключевая ставка явно не способствует увеличению объема продаж. Многие клиенты отложили покупки, они пользуются моментом, положили деньги в банк. Соответственно, на рынке резкое снижение объема продаж. В этом году я ожидаю цифру не более 1,1 млн проданных новых автомобилей против 1 млн 570 тысяч (проданных в прошлом году). При этом сегодня самое лучшее время для покупки автомобилей. Для того, чтобы распродать машины прошлого периода, производители дают хорошие скидки, а дилеры дают еще и скидки от себя. Как только машины закончатся, эти скидки будут снижаться», - предупредила Виноградова.
По ее словам, с прошлого года осталось много непроданных китайских автомобилей.
«Доля продаж китайских брендов в общем объеме автопарка составила 51% по итогам пяти месяцев. Здесь есть большая затоваренность, осталось много прошлогодних машин. Если на начало года эта цифра была порядка 800 тысяч, то на сегодняшний день порядка 480 тысяч машин, которые пришли с прошлого года. Плюс очень много машин производства 2025 года. Если взять планы продаж всех наших китайских партнеров на этот год, то суммарно получается 1,6 млн автомобилей. Если мы сюда добавим 700 тысяч, получается 2,3 миллиона, а прогноз рынка на этот год - 1,1 миллион. Соотношение предложения и потребности рынка в два раза больше, чем необходимо. Вместе с тем многие китайские производители дают субсидии, в том числе поддерживают какие-то кредитные программы», - отметила гендиректор «Рольфа».
Виноградова также сообщила, что дилеры переориентируется с продаж автомобилей с пробегом на сервис.
«Из-за высокой ключевой ставки мы сокращаем объемы продаж автомобилей с пробегом и расширяем сервисное направление, которое не требует увеличения оборотного капитала. При этом есть тенденция к увеличению срока владения автомобилем. Если до 2022 года эта цифра была 6,9 лет, то сейчас - 7,3 года. В прошлом году мы запустили производство запчастей под собственным торговым брендом. Эти запчасти мы производим на премиальных заводах Китая, где в основном делаются запчасти всех стандартных европейских брендов, которые ушли с российского рынка. А также в России. Соответственно, мы предлагаем клиентам премиальные запчасти под брендом «РОСПАРТ», которые дешевле на 20% по сравнению с аналогами», - заключила собеседница НСН.
Экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев ранее заявил «Радиоточке НСН», что некоторые дилерские центры в России вынуждены закрываться из-за низких продаж, но это пока единичные случаи.
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