Лидеров Национального рейтинга профессиональных закупок наградили в Москве

Итоги исследования «Национальный рейтинг профессиональных закупок» подвели 12 декабря в Москве. Мероприятие объединило руководителей закупочных подразделений крупнейших отечественных предприятий.

Рейтинг стал продолжением инициативы Национального рейтинга прозрачности закупок. Он отвечает актуальным запросам частного и корпоративного секторов.

По словам председателя оргкомитета Национального рейтинга прозрачности закупок Виктора Симоненко, новый формат проекта позволяет фиксировать наиболее удачные практики и создавать культуру закупочной деятельности как одного из ключевых элементов технологического суверенитета страны.

На мероприятии были подведены итоги исследования 2,7 млн закупочных процедур, общая сумма превысила 14 трлн рублей. Лидеров определили в 17 отраслевых номинаций по итогам комплексной оценки. Они охватывают основные сегменты экономики — от информационных технологий и здравоохранения до телекоммуникации и энергетики.

В сфере телекоммуникации и связи победителями стали «Почта России», «Ростелеком» и «Т2 Мобайл».

В сфере культуры и туризма лучшими признали «Больше, чем путешествие», Государственный Кремлевский дворец и «УК Архыз».

Лидирующие позиции в сфере информационных технологий заняли «ВК», «ГК «Иннотех» и технопарк в сфере высоких технологий «Ит-Парк».

Лучшими в отрасли высшего образования признаны МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им М.В. Ломоносова и МГЮА им. О.Е. Кутафина.

Лидеры в номинации «Авиация и аэропорты» — «Воздушные Ворота Северной Столицы», «Международный аэропорт «Внуково» и «Международный аэропорт Шереметьево».

В отрасли строительства и проектирования первенство за компаниями «Мослифт», «Самолет» и «СИС».

В сфере финансов ведущие позиции у «Банка ВТБ», «Московской Биржи» и «Россельхозбанка».

Лучшими промышленными предприятиями стали «ХК «Металлоинвест», «Сегежа Групп» и «ОХК «Уралхим».

В пищевой промышленности лидерство за «Брянским Хлебокомбинатом №1», «ОЗК» и «Росспиртпромом».

Первенство в номинации «Здравоохранение и медицинская промышленность» у Областного консультативно-диагностического центра, ГАУЗ РКОД Минздрава РБ и предприятия «Ставропольфармация».

Также в отрасли «Здравоохранение: практическая медицина» отмечены ГАУЗ «БГБ № 4», ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» и ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России.

Лучшими в системе медицинского образования признаны Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России и Северный государственный медицинский университет Минздрава России.

В сфере транспорта и логистики награды получили «УК Глобал Портс», «Новороссийский морской торговый порт» и «Петербургский Метрополитен».

Победителями в номинации «Генерация энергии» стали: «РусГидро», «Форвард «Энерго» и ЭН+ ТОРГОВЫЙ ДОМ». В отрасли распределяющей энергии лидерство за корпорациями «БЭСК», «Донэнерго» и «Россети».

В номинации «Водоснабжение и газоснабжение» наградили «Мосводоканал», «Мосгаз» и «Мособлгаз», а в горнодобывающей отрасли — «АЛРОСА», «Высочайший» (GV Gold) и «ЦЕМРОС».

Полный перечень победителей, методология оценки и аналитические материалы исследования опубликованы на официальном портале проекта.