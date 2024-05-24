«Личная трагедия!»: Клименко рассказал, как ICQ постепенно терял аудиторию
Экс-советник президента РФ Герман Клименко заявил НСН, что впервые зарегистрировался в «аське» в 1997 году.
Функционал актуальной версии ICQ соответствует другим современным мессенджерам, однако за годы существования «аська» лишилась большей части пользователей, что теперь делает ее убыточной, заявил в интервью НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики и экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
Компания «ВКонтакте» сообщила, что с 26 июня прекратит работу мессенджера ICQ, чтобы сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера» для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Клименко напомнил, что именно «аська» когда-то приобщила россиян к культуре виртуальной переписки.
«Это практически личная трагедия тех, кто начинал с ICQ, много воспоминаний связано с этим мессенджером. Я впервые зарегистрировался в нем в 1997-1998 году. Хорошо помню времена, когда появились первые смартфоны, на которых все нужно было настраивать вручную. Мессенджеры существовали, но мобильные мессенджеры тогда отсутствовали, как класс. Настраиваешь «аську», едешь к кому-то и переписываешься с ним, а потом вы встречаетесь, человек удивляется: «А ты откуда здесь?». Потом, во времена, когда я был советником президента, был даже любопытный случай - я себе поставил ICQ, и все надо мной смеялись, это был эмоциональный момент», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, ICQ в своей актуальной версии соответствует аналогичным мессенджерам, однако сегодня его аудитория не так велика, как прежде.
«Сейчас это современный мессенджер, последняя версия не уступает аналогам. Думаю, ему просто не нашлось места в экосистеме компании, потому и решили закрыть. Полтора года назад я вновь заходил в ICQ, посмотрел функции. Пишут, что в 2020 году у них была аудитория 11 миллионов пользователей, для мессенджера это очень немного», - подытожил он.
Интернет-пейджер ICQ в 1996 году создали четверо старшеклассников из Тель-Авива, в 1998 году службу выкупила американская компания AOL. В апреле 2010 года инвестиционный фонд Digital Sky Technologies, совладельцем которого выступает российский миллиардер Алишер Усманов, приобрел ICQ у американской компании за 187,5 миллиона долларов. Позже мессенджер вошел в состав Mail.ru Group (ныне VK), напоминает «Радиоточка НСН».
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