«Личная трагедия!»: Клименко рассказал, как ICQ постепенно терял аудиторию

Как добавил собеседник НСН, ICQ в своей актуальной версии соответствует аналогичным мессенджерам, однако сегодня его аудитория не так велика, как прежде.

«Сейчас это современный мессенджер, последняя версия не уступает аналогам. Думаю, ему просто не нашлось места в экосистеме компании, потому и решили закрыть. Полтора года назад я вновь заходил в ICQ, посмотрел функции. Пишут, что в 2020 году у них была аудитория 11 миллионов пользователей, для мессенджера это очень немного», - подытожил он.

Интернет-пейджер ICQ в 1996 году создали четверо старшеклассников из Тель-Авива, в 1998 году службу выкупила американская компания AOL. В апреле 2010 года инвестиционный фонд Digital Sky Technologies, совладельцем которого выступает российский миллиардер Алишер Усманов, приобрел ICQ у американской компании за 187,5 миллиона долларов. Позже мессенджер вошел в состав Mail.ru Group (ныне VK), напоминает «Радиоточка НСН».

