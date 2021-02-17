Льготные кредиты под 0% на зарплату сотрудникам выплачивают в два раза реже

Уровень дефолтности льготных кредитов под 0% на выплату зарплаты на пострадавших по пандемии предприятий оказался примерно в два раза выше, чем у обычных займов, пишет РБК со ссылкой на аналитикой Объединенного кредитного бюро и Frank RG.

Кредиты малому бизнесу из пострадавших сфер экономики выдавались в апреле -мае 2020 года сроком на один год. Оказалось, что предприятия малого бизнеса, которые не пользовались льготными условиями кредитования, в 2,3 раза реже оказывались неспособны выплатить долг.

Отмечается, что доля клиентов малого и среднего бизнеса с уровнем риска «выше среднего» за год увеличилась на 3,2 п.п. и составила 24,1%.