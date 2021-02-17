Льготные кредиты под 0% на зарплату сотрудникам выплачивают в два раза реже
Уровень дефолтности льготных кредитов под 0% на выплату зарплаты на пострадавших по пандемии предприятий оказался примерно в два раза выше, чем у обычных займов, пишет РБК со ссылкой на аналитикой Объединенного кредитного бюро и Frank RG.
Кредиты малому бизнесу из пострадавших сфер экономики выдавались в апреле -мае 2020 года сроком на один год. Оказалось, что предприятия малого бизнеса, которые не пользовались льготными условиями кредитования, в 2,3 раза реже оказывались неспособны выплатить долг.
Отмечается, что доля клиентов малого и среднего бизнеса с уровнем риска «выше среднего» за год увеличилась на 3,2 п.п. и составила 24,1%.
По данным ЦБ, предприятия малого и среднего бизнеса с марта 2020 по январь 2021 года направили в банки 182,6 тысяч обращений о реструктуризации кредитов, 95 тысяч из которых были одобрены. Аналитики считают, что 30% реструктурированных займов в итоге окажутся дефолтными.
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