Льготные кредиты под 0% на зарплату сотрудникам выплачивают в два раза реже

Уровень дефолтности льготных кредитов под 0% на выплату зарплаты на пострадавших по пандемии предприятий оказался примерно в два раза выше, чем у обычных займов, пишет РБК со ссылкой на аналитикой Объединенного кредитного бюро и Frank RG.

Кредиты малому бизнесу из пострадавших сфер экономики выдавались в апреле -мае 2020 года сроком на один год. Оказалось, что предприятия малого бизнеса, которые не пользовались льготными условиями кредитования, в 2,3 раза реже оказывались неспособны выплатить долг.

Отмечается, что доля клиентов малого и среднего бизнеса с уровнем риска «выше среднего» за год увеличилась на 3,2 п.п. и составила 24,1%.

Новый вид кредитов может появиться в России

По данным ЦБ, предприятия малого и среднего бизнеса с марта 2020 по январь 2021 года направили в банки 182,6 тысяч обращений о реструктуризации кредитов, 95 тысяч из которых были одобрены. Аналитики считают, что 30% реструктурированных займов в итоге окажутся дефолтными.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесДефолтКредиты
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