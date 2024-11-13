Летние веранды в Москве начнут работать и зимой

В Москве веранды ресторанов и кафе этой зимой впервые продолжат работу. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Власти города впервые разрешили владельцам летних веранд не демонтировать конструкции после окончания сезона и использовать их круглый год. Раньше их можно было не демонтировать, однако использовать зимой запрещалось.

Доля российских вин в ресторанных картах составит не меньше 20 процентов

В сообщении на сайте mos.ru отмечается, что нововведение сделает московские заведения общепита более популярными. А владельцы заведений сэкономят деньги на демонтаже и монтаже летних веранд.

Владельцы веранд должны будут обеспечивать их безопасность, очищать их от снега и наледи и убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метров.

Столичная мэрия разрешила не демонтировать летние веранды впервые в зимний период 2022/2023 года. Однако тогда их нельзя было эксплуатировать. Возможностью воспользовались владельцев 276 сезонных веранд. А зимой 2023/2024 года — уже 310.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РесторанКафеМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры