Летние веранды в Москве начнут работать и зимой

В сообщении на сайте mos.ru отмечается, что нововведение сделает московские заведения общепита более популярными. А владельцы заведений сэкономят деньги на демонтаже и монтаже летних веранд.

Владельцы веранд должны будут обеспечивать их безопасность, очищать их от снега и наледи и убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метров.

Столичная мэрия разрешила не демонтировать летние веранды впервые в зимний период 2022/2023 года. Однако тогда их нельзя было эксплуатировать. Возможностью воспользовались владельцев 276 сезонных веранд. А зимой 2023/2024 года — уже 310.

