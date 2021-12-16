«Лента» купит «Утконос» за 20 млрд рублей

Ретейлер «Лента» покупает онлайн-сервис по доставке продуктов «Утконос», сумма сделки составит 20 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

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Решение о продаже было принято на заседании совета директоров «Ленты» 15 декабря. Акционер ретейлера ООО «Севергрупп» продает компании 100% уставного капитала «Утконоса».

На фоне новостей о сделке выросла стоимость акций «Ленты» на Московской бирже: в ходе торгов их цена достигала 1 259 рублей за бумагу (плюс 9,48%).

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Магазиныкомпания
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