«Лента» купит «Утконос» за 20 млрд рублей

Решение о продаже было принято на заседании совета директоров «Ленты» 15 декабря. Акционер ретейлера ООО «Севергрупп» продает компании 100% уставного капитала «Утконоса».

На фоне новостей о сделке выросла стоимость акций «Ленты» на Московской бирже: в ходе торгов их цена достигала 1 259 рублей за бумагу (плюс 9,48%).

