Крупнейшего автодилера «Рольф» выкупит «КлючАвто»

ГК «КлючАвто» купит 100% акций крупнейшего в России автодилера «Рольф». Об этом сообщили на официальном сайте Альфа-банка.

Отмечается, что он финансирует сделку. По данным источника, она должна быть закрыта в первом квартале 2022 года. Сообщается, что «КлючАвто» вложит и собственные средства. При этом общая сумма и условия кредита не раскрываются. В компании добавили, что бренд «Рольф» будет сохранен.

В Альфа-банке отмечают, что сделка позволит увеличить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж, расширив регионы присутствия, и усилить бизнес в Москве и Санкт-Петербурге.

Гендиректор компании «Рольф» Светлана Виноградова отметила, что интеграция произойдет быстро, и для ее осуществления не нужно будет проводить существенную перенастройку бизнес-процессов.