Крупнейшего автодилера «Рольф» выкупит «КлючАвто»

ГК «КлючАвто» купит 100% акций крупнейшего в России автодилера «Рольф». Об этом сообщили на официальном сайте Альфа-банка.

Отмечается, что он финансирует сделку. По данным источника, она должна быть закрыта в первом квартале 2022 года. Сообщается, что «КлючАвто» вложит и собственные средства. При этом общая сумма и условия кредита не раскрываются. В компании добавили, что бренд «Рольф» будет сохранен.

В Альфа-банке отмечают, что сделка позволит увеличить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж, расширив регионы присутствия, и усилить бизнес в Москве и Санкт-Петербурге.

Гендиректор компании «Рольф» Светлана Виноградова отметила, что интеграция произойдет быстро, и для ее осуществления не нужно будет проводить существенную перенастройку бизнес-процессов.

Дилеры предупредили о сохранении дефицита автомобилей в 2022 году

По данным Forbes, компания «Рольф» была признана крупнейшим автодилером России за 2020 год. Ее выручка составила около 260 миллиардов рублей. Компания «КлючАвто» являлась только четвертой.

14 декабря пройдет первое заседание суда по иску Генпрокуратуры к «Рольфу» на сумму 12,85 миллиардов рублей. В 2019 году началось «Дело Петрова» - основателя компании и нескольких ее бывших топ-менеджеров. Фигуранты дела обвиняются в выводе средств за рубеж. Формально — в валютных нарушениях на 4 миллиарда рублей.

Ранее сам Петров рассказывал, что ему предлагал продать бизнес крупнейший продавец автомобилей по госконтрактам, его конкурент «Авилон».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭкономикаБизнесКредиты"альфа-банк"Автодилеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры