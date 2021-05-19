«Лента» купит «Билла Россия»

Компания «Лента» приобретет сеть Billa, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ретейлера. Сумма сделки составит 215 миллионов евро.

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Предполагается, что сделка значительно увеличит скорость экспансии «Ленты» в Москве за счет покупки точек, имеющих выгодное расположение. После покупки общая доля компании на рынке в Москве и области составит 3%.

Ранее сообщалось, что сеть супермаркетов «Магнит» договорилась о приобретении магазинов «Дикси». Цена сделки составила 92,4 миллиарда рублей, сообщает URA.RU. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал НСН, что гонка за первенством на рынке перестала стимулировать акционеров торговой сети.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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