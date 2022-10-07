Lamoda продаст свой российский бизнес совладельцу «Стокманна»

В сообщении говорится, что закрытие сделки зависит от определённых условий, в том числе необходимо получить одобрение регулирующих органов.

«Ожидается, что закрытие сделки произойдёт в ближайшие месяцы. GFG ожидает выручку в размере около ста млн евро в дополнение к денежным средствам, хранящимся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года», — добавили в пресс-службе.

Яков Панченко владеет 70-процентным пакетом акций компании Reviva Holdings Limited, которая управляет в РФ девятью универмагами Stockmann и тремя — Podium Market.

Ранее крупный производитель бумаги Sylvamo Corporation, выпускающий продукцию, в том числе, под брендом SvetoCopy, объявил о продаже своих российских активов местному менеджменту, сообщает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».