Курс рубля на Мосбирже перешел к снижению

На открытии торгов во вторник курс доллара снижался до 92,6 рубля, евро — до 103,75 рубля. Позже иностранные валюты укрепились, курс составил 96,6 рубля и 105,5 рубля соответственно.

К 10:58 мск доллар на Мосбирже стоил 99,01 рубля, евро достиг 108,21 рубля. В 11:10 по Москве американская валюта подешевела до 97,75 рубля, европейская снизилась до 106,55 рубля.

Между тем Банк России увеличил ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов годовых, пишет RT. Такое решение приняли в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

