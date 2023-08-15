Курс рубля на Мосбирже перешел к снижению
Рубль перешел от роста, зафиксированного утром 15 августа, к снижению, следует из данных Московской биржи.
На открытии торгов во вторник курс доллара снижался до 92,6 рубля, евро — до 103,75 рубля. Позже иностранные валюты укрепились, курс составил 96,6 рубля и 105,5 рубля соответственно.
К 10:58 мск доллар на Мосбирже стоил 99,01 рубля, евро достиг 108,21 рубля. В 11:10 по Москве американская валюта подешевела до 97,75 рубля, европейская снизилась до 106,55 рубля.
Между тем Банк России увеличил ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов годовых, пишет RT. Такое решение приняли в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Росгосцирк»: Клоун Андрюша скончался
- Аксенов: Введение курортного сбора в Крыму неактуально до конца СВО
- Экс-полковника ГРУ оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
- «Вассальная покорность!»: Путин указал на цели стран, раздувающих конфликты
- Курс рубля на Мосбирже перешел к снижению
- МЧС: При взрыве в Махачкале погибли 35 человек
- Шойгу: Решение о неприменении Россией кассетных боеприпасов могут пересмотреть
- Застройщики выполнили план по сдаче жилья на 72% в 2023 году
- Центробанк повысил ключевую ставку до 12%
- «Сладкий Элвис». Группа «Крематорий» анонсировала новый альбом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru