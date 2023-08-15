Доллар падал до 92,6 рубля на открытии торгов на Мосбирже
15 августа 202309:09
Доллар на открытии торгов на Московской бирже 15 августа снижался до 92,6 рубля, следует из данных площадки.
По информации Мосбиржи, в 06:59 мск американская валюта потеряла 5 рублей. Однако позже доллар отыграл падение, к 8:04 он поднялся до 96,6 рубля.
При этом евро на открытии торгов подешевел до 103,75 рубля, а позднее вырос до 105,5 рубля.
В понедельник доллар впервые с марта прошлого года взлетел выше отметки в 101 рубль, напоминает «Свободная пресса». В свою очередь, евро превысил 110 рублей, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru