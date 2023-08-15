Доллар падал до 92,6 рубля на открытии торгов на Мосбирже

Доллар на открытии торгов на Московской бирже 15 августа снижался до 92,6 рубля, следует из данных площадки.

Официальный курс доллара на 15 августа составил 101,04 рубля

По информации Мосбиржи, в 06:59 мск американская валюта потеряла 5 рублей. Однако позже доллар отыграл падение, к 8:04 он поднялся до 96,6 рубля.

При этом евро на открытии торгов подешевел до 103,75 рубля, а позднее вырос до 105,5 рубля.

В понедельник доллар впервые с марта прошлого года взлетел выше отметки в 101 рубль, напоминает «Свободная пресса». В свою очередь, евро превысил 110 рублей, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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