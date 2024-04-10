Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 21 марта

По данным площадки, в 09:51 мск евро стоил 100,98 рубля, минутами ранее он взлетел до 101,01 рубля. При этом курс доллара составлял 93,02 рубля.

К 10:05 по Москве евро подорожал до 101,14 рубля. В свою очередь, доллар поднялся до 93,19 рубля.

Между тем аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов сообщил, что апрель — удачное время для приобретения валюты. По словам эксперта, именно в этом месяце курс будет наиболее благоприятным для покупки валюты к сезону отпусков, пишет «Свободная пресса».

