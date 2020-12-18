Курс евро на Мосбирже впервые с начала декабря поднялся выше 90 рублей

Курс евро поднялся выше 90 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. К 11:59 мск валюта стоила 90,02 рубля.

На протяжении месяца курс евро постепенно снижался и 13 декабря равнялся 88,50 рубля, однако затем начал расти вверх.

В сентябре Минэкономразвития спрогнозировало восстановление курса рубля по отношении к доллару и евро к фундаментальным значениям в конце 2020 - начале 2021 года.

Центробанк 16 декабря сообщил о падении реального эффективного курса рубля на 16,8% в сравнении с началом 2020 года.

