Доллар на межбанковском рынке несколько раз опускался ниже 100 рублей
Доллар на межбанковском рынке 21 января опускался в моменте ниже 100 рублей. Затем американская валюта вновь поднялась выше этой отметки. Сейчас на рынке Forex наблюдается волатильность в паре доллар – рубль.
В моменте рубль на межбанке укреплялся до отметки 99,47 за доллар. Как отмечают аналитик рынка, поддержку рублю оказывает политическая ситуация после вступления в должность президента США Дональда Трампа.
Участники рынка сейчас оценивают новые указы главы Белого дома в контексте надежд на деэскалацию и ослабление антироссийских санкций. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российская валюта также укрепляется на валютной секции Мосбиржи и на срочном рынке.
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