Доллар на межбанковском рынке несколько раз опускался ниже 100 рублей

Доллар на межбанковском рынке 21 января опускался в моменте ниже 100 рублей. Затем американская валюта вновь поднялась выше этой отметки. Сейчас на рынке Forex наблюдается волатильность в паре доллар – рубль.

В моменте рубль на межбанке укреплялся до отметки 99,47 за доллар. Как отмечают аналитик рынка, поддержку рублю оказывает политическая ситуация после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Участники рынка сейчас оценивают новые указы главы Белого дома в контексте надежд на деэскалацию и ослабление антироссийских санкций. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российская валюта также укрепляется на валютной секции Мосбиржи и на срочном рынке.

