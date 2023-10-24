Курс доллара упал ниже 94 рублей
Курс доллара впервые с 12 сентября упал ниже 94 рублей.
По данным Московской биржи, в 07:44 мск американская валюта потеряла 53 копейки, курс снизился до 93,9 рубля. При этом евро подешевел до 100,37 рубля.
Накануне доллар и евро опустились ниже 95 и 100 рублей соответственно, напоминает телеканал «360».
Между тем инвестиционный советник, основатель «Университета инвестиций» Юлия Кузнецова назвала высокой вероятность дальнейшего снижения курса американской валюты, пишет «Свободная пресса». По словам эксперта, доллар может упасть до 92 рублей на фоне активной продажи валютной выручки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru