Курс доллара упал ниже 94 рублей

По данным Московской биржи, в 07:44 мск американская валюта потеряла 53 копейки, курс снизился до 93,9 рубля. При этом евро подешевел до 100,37 рубля.

Накануне доллар и евро опустились ниже 95 и 100 рублей соответственно, напоминает телеканал «360».

Между тем инвестиционный советник, основатель «Университета инвестиций» Юлия Кузнецова назвала высокой вероятность дальнейшего снижения курса американской валюты, пишет «Свободная пресса». По словам эксперта, доллар может упасть до 92 рублей на фоне активной продажи валютной выручки.

