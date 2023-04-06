Курс доллара превысил 80 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс доллара превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года, следует из данных Московской биржи.

Евро поднялся выше 87 рублей впервые с апреля 2022 года

Так, американская валюта к 9:23 мск подорожала на 25 копеек. Ее стоимость составила 80,08 рубля.

При этом евро поднялся до отметки 87,46 рубля. Европейская валюта прибавила 17 копеек.

Во вторник доллар взлетел выше 79 рублей впервые с апреля прошлого года, напоминает РИА ФАН.

Между тем управляющий активами ИК Cresco Finance Степан Сумин предположил, что в апреле курс доллара будет держаться в диапазоне 75−81 рублей, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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