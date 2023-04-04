Евро поднялся выше 87 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс евро впервые с апреля прошлого года превысил отметку в 87 рублей, следует из данных Московской биржи.

Названы причины ослабления рубля на фоне роста нефтяных цен

По информации площадки, к 10:51 мск европейская валюта подорожала на курс 1,08 рубля, до 87,01 рубля.

При этом курс доллара приближается к 80 рублям и составляет 79,55 рубля.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что причины активного ослабления рубля не до конца ясны. При этом эксперт отметил, что вскоре российская валюта начнет привычное в таких обстоятельствах укрепление, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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