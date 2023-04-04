Евро поднялся выше 87 рублей впервые с апреля 2022 года

Завод «Москвич» заключил один из крупнейших в мире контрактов на поставку электромобилей для такси и каршеринга

Патронажные медсестры в Москве теперь оформляют протоколы в электронном виде

Почти 1,5 тысячи горожан старшего поколения приняли участие в кинолектории «Московского долголетия»

Памятник Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище 6 апреля

В Москве облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и до плюс 14 градусов