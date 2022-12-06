Курс доллара превысил 63 рубля впервые с 14 октября

Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономист рассказал, сколько будет стоить доллар и евро к Новому году

В ходе торгов американская валюта прибавила более 1%. К 07:26 мск курс доллара составлял 63,05 рубля (+1,12%), пишет РИА ФАН. В 07:59 курс поднялся до 63,07 рубля (+1,15%).

При этом евро подорожал до 66,33 рубля, отмечает «Свободная пресса». В ходе торгов европейская валюта прибавила 0,76%.

Накануне евро впервые с 6 июля поднялся выше 66 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курс ВалютДоллар"московская Биржа"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры