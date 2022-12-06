Курс доллара превысил 63 рубля впервые с 14 октября
Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.
В ходе торгов американская валюта прибавила более 1%. К 07:26 мск курс доллара составлял 63,05 рубля (+1,12%), пишет РИА ФАН. В 07:59 курс поднялся до 63,07 рубля (+1,15%).
При этом евро подорожал до 66,33 рубля, отмечает «Свободная пресса». В ходе торгов европейская валюта прибавила 0,76%.
Накануне евро впервые с 6 июля поднялся выше 66 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 667 / сут.
Умерли
392 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 647 / сут.
- Курс доллара превысил 63 рубля впервые с 14 октября
- Блинкен: США намерены помочь вернуть Украине потерянные территории
- МИД Канады вызвал посла России из-за заявления дипмиссии о голодоморе
- Старовойт: Из-за атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель
- В Китае считают, что вмешательство США в украинский конфликт показало необходимость их разгрома
- В Госдуме предложили выплачивать тринадцатую пенсию в декабре
- Орбан поддержал мнение Макрона о цене конфликта на Украине для Европы
- В Госдепе назвали цели мирных переговоров по Украине
- Тело седьмого погибшего найдено на месте обрушения дома в Нижневартовске
- Джон Болтон заявил, что готов участвовать в выборах президента США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru