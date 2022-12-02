Экономист рассказал, сколько будет стоит доллар и евро к Новому году

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что курс доллара и евро к Новому году не превысит 62-64 рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

«Думаю, доллар будет не больше 62 рублей, евро — 62–64 рубля», - сказал Юденков.

Экономист рассказал, что что массовый потребитель не ощущает колебаний курса валюты. Юденков отметил, что рост цен на продукты в магазинах не связан с удорожанием сырья, а вот стоимость электроники и бытовой техники зависит от курса доллара.

Прогнозировать курс доллара и евро в следующем году невозможно, подчеркнул экономист. На курс валюты будут напрямую влиять общеполитическая обстановка и санкционное давление.



