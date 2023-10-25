Курс доллара на Мосбирже упал ниже 93 рублей

Курс доллара опустился ниже 93 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.

«Жесткая политика»: Экспортеры помогут ослабить доллар до 92 рублей

На торгах в среду американская валюта достигла уровня 92,96 рубля. Минутами позже доллар поднялся до отметки 93,03 рубля.

При этом евро на Мосбирже торговался на уровне 98,65 рубля.

Накануне доллар опускался ниже 94 рублей, напоминает Ura.ru.

Между тем советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров заявил, что рубль ожидает еще одна неделя укрепления в случае отсутствия значимых новых негативных факторов, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курс ЕвроКурс ДоллараКурс Валют"московская Биржа"

Горячие новости

Все новости

партнеры