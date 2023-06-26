Курс доллара на Мосбирже превысил 87 рублей

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже превысил 87 рублей, американская валюта преодолела эту отметку впервые с 29 марта, следует из данных площадки.

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В 07:04 мск доллар прибавил 2,99% и вырос до 87,23 рубля. При этом евро подорожал на 3,18%, до 95,28 рубля, и взлетел выше 95 рублей впервые с 25 апреля, пишет Ura.ru.

Позже рубль укрепил позиции по отношению к американской и европейской валюте. По данным Мосбиржи на 08:25 мск, доллар стоит 85,82 рубля, евро — 93,61 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Михаил Беляев спрогнозировал, что курс доллара установится на уровне 83-84 рублей, так как глубинных экономических факторов для «особенного укрепления» рубля пока нет, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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