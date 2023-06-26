Курс доллара на Мосбирже превысил 87 рублей

Шойгу проверил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне СВО

Польша укрепляет свою границу с Белоруссией после решения об отправке Пригожина в эту республику

Береговая охрана США начала расследование ЧП с батискафом в Атлантике

В Приангарье девять человек пострадали во время массовой драки на предприятии

Сильные дожди прогнозируются в понедельник и вторник в ряде российских регионов