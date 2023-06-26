Курс доллара на Мосбирже превысил 87 рублей
Курс доллара в начале торгов на Московской бирже превысил 87 рублей, американская валюта преодолела эту отметку впервые с 29 марта, следует из данных площадки.
В 07:04 мск доллар прибавил 2,99% и вырос до 87,23 рубля. При этом евро подорожал на 3,18%, до 95,28 рубля, и взлетел выше 95 рублей впервые с 25 апреля, пишет Ura.ru.
Позже рубль укрепил позиции по отношению к американской и европейской валюте. По данным Мосбиржи на 08:25 мск, доллар стоит 85,82 рубля, евро — 93,61 рубля.
Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Михаил Беляев спрогнозировал, что курс доллара установится на уровне 83-84 рублей, так как глубинных экономических факторов для «особенного укрепления» рубля пока нет, сообщает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Голикова заявила, что повышение МРОТ увеличит доходы в бюджеты всех уровней
- Курс доллара на Мосбирже превысил 87 рублей
- СМИ: Разведчик рассказал о глухой обороне ВСУ под Артемовском
- Шойгу проверил передовой пункт управления группировки «Запад» в зоне СВО
- Депутат Европарламента заявил, что Украина не войдет в состав ЕС
- Вильфанд сообщил, что в ряде регионов России ожидаются сильные дожди
- СМИ: Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку фастфуда
- В Якутии пенсионерки попали в реанимацию, выпив химическую жидкость
- СМИ: российские военные вытесняют ВСУ с позиций дальше Артемовска
- Вильфанд предупредил о холодной погоде в ближайшие дни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru