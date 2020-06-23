Новая Зеландия изъяла $90 млн у подозреваемого в мошенничестве с биткоинами россиянина
Полиция Новой Зеландии изъяла $90 миллионов у российского подозреваемого в мошенничестве с биткоинами Александра Винника, который находится под стражей во Франции. Об этом сообщает Associated Press.
Как пишет агентство, полиция «заморозила» эту сумму у компании Canton Business Corporation, владельцем которой является Винник, державший деньги в новозеландской компании.
Уточняется, что эти деньги являются незаконной прибылью от тысяч жертв. По данным агентства, эта одна из самых крупных сумм конфискации в Новой Зеландии.
США обвинили Винника в отмывании миллиардов долларов через одну из крупнейших в мире бирж цифровых валют. Сам Винник говорит, что он действовал в качестве технического консультанта платформы и не знал о какой-либо незаконной деятельности. Винник был арестован летом 2017 года во время семейного отдыха в северной Греции по требованию властей США. В 2019 году Винник был экстрадирован из Греции во Францию.
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