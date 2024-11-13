«Курица с отрезанной головой!»: Делягин о кредитной кабале «АвтоВАЗа»
Слова Чемезова о «банкротстве» - это предупреждение, сказал в эфире НСН Михаил Делягин, объяснив, чем очередное повышение ключевой ставки отличается от выстрела из гранатомета.
Госпредприятия в России работают на рыночных условиях, при этом рост ключевой ставки и их зависимость от кредитов грозят стране печальными последствиями, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ранее сказал «Интерфаксу», что из-за роста ключевой ставки выплаты «АвтоВАЗа» банкам процентов по кредитам «выросли на миллиарды рублей в год», и сейчас вновь обсуждаются меры поддержки автопредприятия. По его словам, рост ставок сильно бьет и по оборонке, а «брать кредит под бешеный процент - самоубийство для бизнеса». Чемезов предупредил, что это «путь к банкротству». Делягин тоже настроен мрачно.
«Слова не могут привести к банкротству, если это не слова Набиуллиной (глава ЦБ Эльвира Набиуллина - прим. НСН), а Чемезов просто описывает ситуацию, что сейчас они пытаются держать "АвтоВАЗ" на плаву, но через некоторое время политика Набиуллиной возобладает, его придется закрыть к чертовой матери, станки продать на металлолом, а людей распустить, пусть живут, как хотят. Я не очень понимаю, почему эти слова вызвали ажиотаж, потому что когда человека убивают, он умирает, когда экономику убивают, экономика банкротится, когда страну убивают, страна умирает. Если человеку выстрелить в голову из гранатомета, то он умирает сразу, а если повысить процентную ставку до 21% с перспективой 23%, то он будет еще некоторое время по инерции бегать, как курица с отрезанной головой», - сказал Делягин.
По его словам, многие предприятия уже просто не могут работать без кредитов, обогащая таким образом крупные банки.
«Государственные предприятия у нас действуют в рыночных условиях. При этом многие предприятия сегодня могут работать только через кредит, это касается как частных, так и государственных. Просто крупная государственная корпорация может какое-нибудь одно свое предприятие попытаться некоторое время подержать на плаву. При этом многие предприятия даже не могут обанкротиться. Например, в военно-промышленном комплексе, если вы не выполняете гособоронзаказ, то идете в тюрьму, поэтому будете брать кредит под любые проценты, пусть потом предприятие обанкротится, вам это фиолетово. Когда Набиуллина задрала процентную ставку до 16%, кредиты стали окончательно непосильными для всех, но их с удовольствием давали и с удовольствием брали, потому что верили, что она одумается, ставка начнет снижаться и кредиты станут полегче, ведь жить-то надо. Она давала многочисленные сигналы о том, что процентная ставка действительно будет снижаться, однако позже оказалось, что это не имеет отношения к реальности и кредитная кабала стала сильно увеличиваться», - заключил собеседник НСН.
Банк России 25 октября повысил ключевую ставку до 21% годовых. Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» работает над созданием платформы для больших автомобилей сегмента D, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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