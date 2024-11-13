«Курица с отрезанной головой!»: Делягин о кредитной кабале «АвтоВАЗа»

Госпредприятия в России работают на рыночных условиях, при этом рост ключевой ставки и их зависимость от кредитов грозят стране печальными последствиями, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ранее сказал «Интерфаксу», что из-за роста ключевой ставки выплаты «АвтоВАЗа» банкам процентов по кредитам «выросли на миллиарды рублей в год», и сейчас вновь обсуждаются меры поддержки автопредприятия. По его словам, рост ставок сильно бьет и по оборонке, а «брать кредит под бешеный процент - самоубийство для бизнеса». Чемезов предупредил, что это «путь к банкротству». Делягин тоже настроен мрачно.