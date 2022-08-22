КТК приостановил работу двух нефтеналивных причалов в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно приостановил эксплуатацию двух выносных причальных устройств (ВПУ) в порту Новороссийска, отгружающих нефть из Казахстана. Об этом говорится в сообщении КТК.

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«В августе 2022 года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести», — отмечается в заявлении.

Эксплуатацию ВПУ остановили до замены танков плавучести, погрузочные операции производятся только через ВПУ-3, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполнены в сниженных объемах.

В КТК подчеркнули, что герметичность поврежденного оборудования сохранена, населению, флоре и фауне Черного моря ничего не угрожает, пишет RT.

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Фото: cpc.ru
ТЕГИ:НефтьНовороссийск
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