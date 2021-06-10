В Совфеде предложили запретить крупным ретейлерам работать по ночам и в выходные

Кутепов заявил, что в отрасли есть проблема с доступом небольших производителей к каналам торговли. По его мнению, запрет на работу ночью и по выходным для крупных ретейлеров сможет помочь организовать нестационарные торговые точки и ярмарки, где местные предприниматели смогут реализовывать свою продукцию, пишет ФАН.

При этом Кутепов не уточнил, в каких именно субъектах РФ планируется ввести ограничения, рассказал телеканал «360». Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович посчитал, что такая инициатива не поможет выровнять конкуренцию между крупными сетями и малым бизнесом, сообщило URA.RU.

