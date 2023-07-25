Крупные российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы

Так, функции внесения валюты нет в банкоматах Сбера, в устройствах ВТБ эта опция недоступна с 19 апреля 2022 года, в Райффайзенбанке и Юникредитбанке — с весны 2023-го. Кроме того, иностранные купюры не принимают устройства «Открытия», Газпромбанка, Совкомбанка, МКБ, РСХБ, ПСБ, Росбанка. При этом доллары и евро продолжают принимать банкоматы «Альфы» и «Тинькофф», пишет «Свободная пресса».

Большинство банков не уточнили, почему был прекращен прием иностранной валюты, однако в «Открытии» указали, что соответствующее решение приняли после введения санкций против организации.

Как отметила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве Светлана Зубкова, банкам стало невыгодно принимать зарубежные валюты с точки зрения рентабельности и позиции управления рисками. Эксперт подчеркнула, что почти все системно значимые кредитные организации страны находятся под санкциями, и их счета в долларах и евро в западных банках заморожены.

