Крупнейшие рекламодатели нарастили расходы на офлайн-продвижение в России

По данным агентства, после начала специальной военной операции на Украине многие западные компании ушли из России или приостановили маркетинговую активность. Из топ-20 крупнейших рекламодателей выбыли PepsiCo, Nestle, The Coca-Cola Company, Mars, Volkswagen. При этом некоторые российские бренды сократили бюджеты на офлайн-рекламу.

В 2023 году тренды на рынке изменились. Так, больше всего выросли маркетинговые бюджеты «Сбера» — на 215%, до 13,9 млрд рублей, он сохранил первую строчку в рейтинге. Кроме того, «Тинькофф» нарастил бюджеты на 179% (до 4,5 млрд рублей). На 177%, до 7,3 млрд, выросли затраты на офлайн-продвижение «Яндекса». Также в топ-20 компаний-рекламодателей по бюджетам вошли «ВымпелКом» («Билайн», 1,6 млрд рублей), «Ростелеком» (1,4 млрд).

По данным аналитиков, единственным сократившим расходы на офлайн-рекламу брендом стал «Авито», его бюджеты снизились на 3%, до 2,1 млрд рублей.

