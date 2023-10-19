Крупнейшие рекламодатели нарастили расходы на офлайн-продвижение в России
Почти все крупнейшие компании-рекламодатели нарастили бюджеты на офлайн-продвижение по итогам первых восьми месяцев года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства Starlink (входит в группу «Родная речь», экс-Publicis).
По данным агентства, после начала специальной военной операции на Украине многие западные компании ушли из России или приостановили маркетинговую активность. Из топ-20 крупнейших рекламодателей выбыли PepsiCo, Nestle, The Coca-Cola Company, Mars, Volkswagen. При этом некоторые российские бренды сократили бюджеты на офлайн-рекламу.
В 2023 году тренды на рынке изменились. Так, больше всего выросли маркетинговые бюджеты «Сбера» — на 215%, до 13,9 млрд рублей, он сохранил первую строчку в рейтинге. Кроме того, «Тинькофф» нарастил бюджеты на 179% (до 4,5 млрд рублей). На 177%, до 7,3 млрд, выросли затраты на офлайн-продвижение «Яндекса». Также в топ-20 компаний-рекламодателей по бюджетам вошли «ВымпелКом» («Билайн», 1,6 млрд рублей), «Ростелеком» (1,4 млрд).
По данным аналитиков, единственным сократившим расходы на офлайн-рекламу брендом стал «Авито», его бюджеты снизились на 3%, до 2,1 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru