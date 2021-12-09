Дилеры предупредили о сохранении дефицита автомобилей в 2022 году

«На форуме "РосАвтоДилер" и дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет. Мы видим падение продаж уже несколько месяцев подряд, весной ситуация не станет лучше, к сожалению», — считают эксперты.

Автодилеры сообщали о нехватке машин еще в августе 2020 года, объясняя ситуацию сниженными объемами производства и поставок из-за дефицита автоэлектроники в мире.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, с июля 2021 года продажи новых машин в России снижаются. В целом с начала года было продано 1,4 млн автомобилей.

Между тем Росстат сообщает, что в текущем году вырос спрос на предметы роскоши длительного пользования, в том числе автомобили. По данным ведомства, за январь-сентябрь россияне купили на 24,8% больше машин, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет Ura.ru.

